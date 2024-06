A Nero su Bianco i candidati sindaco di Foligno

"Foligno al voto in quattro per la fascia tricolore" è il titolo della trasmissione "Nero Su Bianco" il talk show condotto dal giornalista Laurent De Bai in onda oggi martedì 4 giugno 2024 alle ore 20.45 su Umbria+ canale 15 del digitale terrestre. Un faccia a faccia tra i candidati sindaco di Foligno per le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno.

Quindici liste per quattro candidati alla fascia tricolore e 360 aspiranti consiglieri comunali.

Un'occasione per ascoltare dal vivo le posizioni dei singoli candidati sulle sfide che attendono la città nei prossimi anni.

I cittadini di Foligno sono chiamati a scegliere tra Stefano Zuccarini, sindaco uscente e sostenuto dal centrodestra; Mauro Masciotti, candidato del centrosinistra; Enrico Presilla di Alternativa Popolare; Moreno Finamonti, sostenuto dalla lista civica La Voce di Foligno.

Tutti i quattro candidati saranno nel salotto televisivo del cronista Laurent De Bai per sviluppare il loro programma per governare la città della Quintana.



