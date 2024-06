Pococacio (M5s) lancia il reddito di residenza attivo

"Reddito di residenza attivo per chi non vuole lasciare il proprio paese di origine e desidera lavorare per superare lo smantellamento dei servizi che causa lo spopolamento delle aree rurali": è la proposta di Valentina Pococacio, unica candidata umbra per il Movimento 5 stelle alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Centro. "Questo è il mio impegno in Europa per garantire la sopravvivenza dei nostri borghi rurali e delle aree appenniniche" dice. Impegno formulato sulla scia delle battaglie portate avanti nell'Assemblea legislativa umbra dal consigliere regionale Thomas De Luca attraverso la proposta di legge "Io resto".

"Vivendo in Umbria - prosegue la candidata del M5s in una sua nota - conosco bene le difficoltà che costringono i giovani a lasciare la propria casa e trasferirsi in grandi centri urbani, dove ci sono più servizi ma una qualità della vita peggiore.

Negli ultimi cinque anni in Umbria sono scomparse 15 mila persone. In zone come l'Alto Chiascio c'è un indice di invecchiamento del 31,7% ben superiore alla media nazionale del 23,2%. Poggiodomo è passato da 1.350 a 91 abitanti in cento anni. Un trend inesorabile".

"La presenza dell'uomo è fondamentale anche per contrastare i cambiamenti climatici e per la prevenzione degli incendi. Ci siamo chiesti - spiega - cosa possiamo fare affinché un giovane decida di tornare e portare le sue competenze in questi borghi, aiutandoci a riprogettare il tessuto sociale ed economico di questa terra".

Secondo Pococacio, 'la risposta è nel reddito di residenza attivo come strumento di sostegno per chi sceglie di restare e contrastare lo spopolamento delle aree rurali".

"Qui mancano prospettive e opportunità di studio e lavoro.

Non ci sono sportelli bancari, poste, riscaldamento adeguato a causa di vincoli che impediscono l'installazione di pannelli fotovoltaici, portando alla dipendenza dal Gpl. L'Europa deve sostenere questi percorsi, perché la lotta ai cambiamenti climatici passa anche attraverso il recupero di uno stile di vita che fa parte pienamente della nostra cultura rurale e del modello di comunità che ha reso grande il nostro Paese", conclude.



