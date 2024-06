In Umbria temperature sotto la media anche di dieci gradi

In Umbria temperature massime sotto alla media del periodo anche di 9-10 gradi. L'estate meteorologica che inizia il primo giugno, nel cuore verde d'Italia si lascia ancora attendere, riservando invece piogge e temporali sparsi che nelle prime ore della mattina di lunedì 3 giugno, hanno portato anche ad accumuli di 13-16 millimetri di acqua nella zona tra Bevagna e Foligno in circa mezz'ora.

Piogge che hanno interessato anche l'area a ridosso di Perugia, ma con minore intensità.

Sul fronte delle previsioni meteo, i prossimi giorni saranno ancora caratterizzati da instabilità, stando al Centro funzionale della Protezione civile regionale, anche se le temperature sono date in rialzo.



