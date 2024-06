Bettarelli, serve un confronto su acque minerali nel Ternano

Il vice presidente dell'Assemblea legislativa Michele Bettarelli, rende noto di aver richiesto formalmente la convocazione urgente di una seduta della Seconda commissione permanente per poter audire i sindaci di Sangemini Acquasparta, Montecastrilli e Terni, le Rsu e le rappresentanze sindacali dei lavoratori oltre che gli uffici regionali competenti, al fine di "comprendere lo stato delle procedure in merito alla vertenza riguardante la concessione di sorgenti di acque minerali relativa ai siti del territorio ternano ed assumere le rispettive posizioni e valutazioni dei soggetti coinvolti".

"Considerando che entro fine anno che la Regione Umbria dovrà procedere alla selezione per il rinnovo dello concessioni in ottemperanza alla legge regionale 22/08, così come modificata nel corso di questa legislatura - rileva Bettarelli, secondo quanto riferisce in una nota - e tenuto conto delle crescenti preoccupazioni in ordine alla tenuta occupazionale e produttiva, in particolare per i lavoratori attualmente impiegati in questi siti produttivi, si rendere necessario un ampio confronto istituzionale che faccia al più presto chiarezza sulla vicenda".

"Per altro - aggiunge il consigliere Dem - riteniamo grave che a seguito della richiesta d'incontro avanzata già a febbraio scorso dai sindacati Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil Rsu degli stabilimenti Sangemini Amerino del Gruppo Ami-Acque minerali italiane, la Giunta regionale non abbia sentito il dovere aprire un'interlocuzione sulle prospettive di sviluppo dei siti umbri a cui va assicurata stabilità e un incremento di volumi e vendite".

"Riteniamo dunque - conclude Bettarelli - che l'Assemblea legislativa debba avviare quanto prima un'ampia discussione istituzionale, tenuto conto che la soluzione della questione industriale dei siti produttivi di Sangemini e Acquasparta sarà un tema cruciale sul quale intendiamo batterci per il rilancio dello sviluppo economico di quei territori, così come è emerso con forza anche durante il confronto con i candidati sindaci Giuseppe Bracco e Claudio Ricci a cui ho partecipato lo scorso giovedì".



