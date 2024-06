Marco Paolini agli 'Incontri di Fabbrica del Mondo'

Marco Paolini, Massimo Cirri, Carlo & Giorgio insieme a scienziati e attivisti saranno a Villa Draghi di Montegrotto Terme il 7 e 8 giugno per gli appuntamenti del talk "Gli incontri di Fabbrica del Mondo".

Villa Draghi si trasformerà nuovamente in un laboratorio di storie intrecciate per un fine settimana di dialoghi, spettacoli e concerti con il tema degli obiettivi dell'Agenda 2030, lo sviluppo sostenibile e la risorsa acqua in particolare. Il festival itinerante "Gli Incontri della Fabbrica del Mondo" proseguirà ad agosto a Perugia.

Le giornate di venerdì 7 e sabato 8 giugno saranno dedicate alle riflessioni sugli orizzonti climatici e sui dati scientifici Il filo conduttore delle giornate sarà Marco Paolini, in dialogo con gli ospiti degli Incontri e che presenterà per la prima volta "Bestiario idrico", uno studio per un nuovo racconto sulle trasformazioni dei fiumi veneti che idealmente prosegue le riflessioni di VajontS 23.

"Siamo orgogliosi - affermano il sindaco e l'assessore alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme - che Villa Draghi diventi per la terza volta teatro di un evento di risonanza nazionale e del rapporto che negli anni si è sviluppato tra la nostra città e una realtà di forte impegno e impatto come la Fabbrica del Mondo".



