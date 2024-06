Tesei, libertà, pace e diritti mai scontati

"Festeggiamo il 2 giugno con la consapevolezza che libertà, pace e diritti devono essere sempre perseguiti e mai dati per scontati": lo sottolinea la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei in occasione della festa della Repubblica. "Un giorno che celebra la democrazia e la libertà, valori fondamentali del nostro Paese" ha scritto in un post su Facebook.

"Ricordiamo - ha sostenuto ancora Tesei - il referendum in cui gli italiani, per la prima volta anche le donne, scelsero la Repubblica. Una data importante per la democrazia e la parità dei diritti. Festeggiamo il 2 giugno con la consapevolezza che libertà, pace e diritti devono essere sempre perseguiti e mai dati per scontati. Buona festa della Repubblica a tutti, viva l'Italia e viva la pace".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA