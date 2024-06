Umbria locomotiva del Terzo settore

L'Umbria si conferma nel 2023 regione vivace e sensibile sul piano sociale. Secondo il primo Rapporto redatto dall'Osservatorio del Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore nato nel 2021) promosso dal ministero del Lavoro e da Unioncamere, l'Umbria al 31 dicembre 2023 è al secondo posto in Italia per incidenza di enti iscritti. Ogni 100mila abitanti infatti, l'Umbria conta 279,1 enti iscritti, tra associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, onlus, imprese sociali e fondazioni.

In valore assoluto sono 2.390 le realtà iscritte in regione (di cui 375 imprese sociali), rappresentano il 2% del totale nazionale (sono 119.868 gli enti in Italia iscritti) e movimentano un ampio numero di volontari pari a 23.402 unità.

Al primo posto in Italia - riferisce una nota della Camera di commercio dell'Umbria - il Rapporto fotografa il Trentino Alto Adige con ben 391,8 enti iscritti ogni 100mila abitanti.

L'Umbria è seguita dalla Toscana che sul podio si posiziona, a pochissima distanza, al terzo posto (278,4%).

Scendendo al dettaglio provinciale, emerge come la provincia di Terni funga da traino della performance regionale. La provincia si colloca infatti nella "top five" nazionale. E' la quinta provincia in Italia per incidenza di enti del Terzo settore. Svetta Bolzano (433,6), seguono Rieti, Trento e Firenze. Terni ha una incidenza pari a 307,6 enti ogni 100mila abitanti.

Al 31 dicembre 2023, i 2.390 enti registrati in Umbria nel Runts sono in netta prevalenza associazioni di promozione sociale (pari al 65,7% del totale), organizzazioni di volontariato (pari al 28,2%), il restante 6,1% è rappresentato da onlus, fondazioni, enti filantropici (esclude le imprese sociali ndr.).

Per quanto riguarda la concentrazione di Aps in Umbria, la regione si colloca al secondo posto in Italia subito dopo l'Emilia Romagna (67%).

"Il Registro unico del Terzo settore ha detto il Presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni - ci permette di guardare con più chiarezza a questo comparto significativo della nostra economia, e rappresenta un valido strumento di trasparenza per tutti i cittadini perché il Registro è pubblico ed è possibile consultare i dati di tutte le realtà iscritte nel nostro Paese. Ci tengo anche a sottolineare l'ottima performance dell'Umbria nel quadro nazionale, a conferma di una sensibilità diffusa tra i cittadini, frutto di una tradizione di impegno sociale che viene da lontano".

Il Runts consente anche di effettuare scelte più consapevoli riguardo a se, e come sostenere un determinato Ets, se associarsi o meno o se svolgere attività di volontariato per suo tramite. Dunque si attua, grazie alla trasparenza dello strumento, un controllo "sociale" diffuso sull'attività degli stessi enti. I settori di intervento Oltre un terzo degli Ets umbri opera nelle attività ricreative e di socializzazione (34,4%). Rappresentativi anche i settori delle attività culturali e artistiche (22,3%), e della assistenza sociale e protezione civile (20,3%).



