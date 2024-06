Stazioni di Terni e Marmore nel progetto I luoghi del cuore

Le stazioni ferroviarie di Terni e Marmore sono tra le 16 stazioni coinvolte nel progetto "La Ferrovia del Centro Italia", che mira a potenziare il turismo in altrettante città e borghi anche poco conosciuti fra Umbria, Lazio e Abruzzo, lungo la tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona.

L'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti ha preso parte, a Rieti, alla presentazione del progetto, che vede Rfi- Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del gruppo Fs) come partner dell'Associazione culturale giovanile Riattivati e rientra nell'ambito della campagna "I Luoghi del Cuore" del Fai - Fondo per l'ambiente italiano.

"La Regione Umbria - spiega una nota dell'ente - ha aderito con convinzione a questo progetto, che va ad arricchire un ampio insieme di progetti e attività già messi in campo, a livello regionale e in collaborazione con la Regione Lazio, per il rilancio dei collegamenti ferroviari e della mobilità sostenibile e ciclabile quali fattori di sviluppo in grado di cambiare in meglio il futuro dei territori, valorizzandoli e rendendoli fruibili".

L'assessore regionale, nel complimentarsi con i promotori dell'iniziativa, ha sottolineato l'importanza di mettere a rete progetti, energie, impegni e di definire un cronoprogramma in vista degli imminenti eventi che richiameranno in Umbria e in Italia un considerevole numero di visitatori, dal Giubileo del 2025 all'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi che ricade nel 2026.

L'Umbria parteciperà con idee, passione e concretezza proponendo questo progetto in tutti i tavoli nazionali in cui è già presente, a cominciare da quello dei Cammini, delle ciclovie, della Via dell'Acqua.

Nelle stazioni coinvolte dal progetto "La Ferrovia del Centro Italia" lungo gli oltre 163 chilometri della Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona saranno installati pannelli informativi con dettagli su storia, cultura e peculiarità del territorio, con QR code interattivi che offrono ulteriori informazioni.



