Tajani, Trump? Noi alleati e amici degli Stati Uniti

"La condanna di Donald Trump? Non tocca a me commentare le sentenze. Posso solo dire che noi siamo amici ed alleati degli Stati Uniti. Non siamo amici e alleati di questo o di quel presidente degli Usa": il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha risposto così a una domanda sulle vicende del tycoon. "Il rapporto saldo che c'è tra Roma e Washington - ha affermato - va al di là di vicende politiche interne degli Stati Uniti e gli americani sono liberi di scegliersi il presidente che preferiscono. Non tocca a noi assolutamente interferire nella campagna elettorale degli americani come loro - ha concluso Tajani - non interferiscono nella nostra".



