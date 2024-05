Tajani, la Nato è la garanzia per la sicurezza di tutti noi

"La Nato è la garanzia per la sicurezza di tutti noi e al suo interno dobbiamo rinforzarci come europei": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Orvieto per una iniziativa di Forza Italia della quale è leader. "Ecco perché sono a favore di una difesa europea che ci permetta anche di essere autosufficienti" ha aggiunto.

Secondo Tajani "il primo passo è la missione Aspides che abbiamo voluto fortemente per proteggere il nostro traffico mercantile attraverso Suez e il mar Rosso". "La marina militare - ha proseguito - insieme alle forze aeronavali dell'Unione europea stanno proteggendo le nostre esportazioni e sono passati fortunatamente indenni circa 150 cargo".



