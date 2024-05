Tajani, 'alle europee Forza Italia punta al dieci per cento'

Alle prossime elezioni europee Forza Italia punta "ad avvicinarsi e magari superare quota dieci per cento". Lo ha sottolineato il segretario nazionale Antonio Tajani a Orvieto per un'iniziativa elettorale.

"Significa che FI è in grande salute come ha scritto oggi il più autorevole giornale economico francese parlando di una forza oggi protagonista e della quale l'Europa ha bisogno" ha aggiunto.

Soffermandosi sui temi economici, Tajani ha detto che "c'è solo un progetto: meno tasse, meno tasse, meno tasse". "Bisogna ridurre quelle sul lavoro - ha proseguito - e sugli introiti delle imprese, far pagare più tasse ai giganti del web e poi avere una politica industriale ed agricola che sia frutto certamente della lotta contro il cambiamento climatico ma con delle scelte che tutelino produzioni e lavoro ma non siano fondamentaliste come è stato in passato. Bisogna cambiare alcune norme comunitarie".



