Tajani, alle elezioni Forza Italia in Umbria crescerà

Per il segretario nazionale Antonio Tajani, Forza Italia otterrà in Umbria "un risultato lusinghiero" alle prossime elezioni. "Cresceremo rispetto alle precedenti europee e alle politiche" ha detto in occasione di un'iniziativa elettorale a Perugia.

Riferendosi alle comunali nel capoluogo umbro Tajani si è detto convinto che "ci sarà uno straordinario risultato perché la lista è molto forte". "Sono convinto - ha detto ancora - che vinceremo anche a Orvieto. Sono città importanti e il centrodestra otterrà la vittoria grazie anche al risultato importante della lista di FI. Competitiva sia per il voto amministrativo sia per quello europeo con Francesca Peppucci, parlamentare uscente".



