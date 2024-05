La geriatra Patrizia Mecocci tra i migliori scienziati al mondo

La professoressa Patrizia Mecocci, direttrice della struttura complessa di Geriatria dell'ospedale di Perugia e ordinario dell'Università degli Studi, si conferma fra i migliori scienziati del mondo nella classifica stilata da Reserach.com, una delle principali piattaforme accademiche che valuta i migliori ricercatori sulla base delle loro pubblicazioni. La classifica 2024 comprende scienziati, uomini e donne, attivi in ogni campo della ricerca, e per la disciplina di medicina è risultata 130/a nella lista nazionale e al 4.705 posto al mondo.

Si conferma anche per quest'anno al 26/o posto nella classifica delle migliori donne scienziate italiane e al 925/o in quella mondiale.

Nella classifica - riferisce l'Azienda ospedaliera - anche la professoressa Lucilla Parnetti, direttrice della clinica neurologica e della scuola di specializzazione, il professor Stefano Fiorucci, associato di Gastroenterologia e direttore della scuola di cpecializzazione in Malattie dell'apparato digerente, e il professor Giuseppe Ambrosio, ordinario di cardiologia e direttore delle strutture degli ospedali di Perugia e Terni.

La classifica di Reserach.com si basa su un esame approfondito di 166.880 scienziati, in varie discipline, identificati da varie fonti di dati bibliometrici. Per la Medicina sono stati esaminati oltre 70.665 studiosi.

L' obiettivo è di ispirare scienziati, imprenditori e decisori di tutto il mondo a esaminare dove si stanno dirigendo i migliori esperti e di offrire l'opportunità a tutta la comunità scientifica di scoprire chi sono i maggiori esperti in specifici campi di ricerca nei vari paesi del mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA