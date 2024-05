Difesa arrestato per molestie, ipotesi accusa da vagliare

"L'ipotesi investigativa, comunque provvisoria, dovrà essere attentamente vagliata al netto del clamore che questa ha sollevato dopo la sua divulgazione": è quanto sostengono gli avvocati Giovanni Picuti e Angelo Piccotti, difensori dell'uomo arrestato per avere molestato due bambine in un negozio della provincia di Perugia. "Pur nel rispetto delle esigenze legittimanti l'informazione - aggiungono - evidenziamo il carattere ancora probabilistico, e comunque non accertato, delle responsabilità e della stessa esistenza dell'ipotesi di reato. Le esigenze di riserbo e rispetto della presunzione di non colpevolezza ci impongono di evitare descrizioni inutilmente analitiche dei fatti provvisoriamente contestati. Non ultimo quello relativo alla valutazione neurologica e cognitiva del nostro assistito".



