Dal M5s 'solidarietà agli organizzatori dell'Umbria Pride'

Emma Pavanelli, deputata del M5s, e Thomas De Luca, coordinatore regionale Umbria, esprimono "massima solidarietà agli organizzatori dell'Umbria Pride dalle minacce e dalle vili offese ricevute nelle scorse ore". Viviamo in un Paese dove la violenza omofoba è purtroppo di uso quotidiano, anche nelle parole di chi riveste incarichi pubblici, sdoganando così vere e proprie azioni persecutorie di gruppo che distruggono la vita delle persone" sostengono in una nota.

"Per questo - affermano Pavanelli e De Luca - la comunità del Movimento 5 Stelle Umbria sarà in piazza sabato 1 giugno per il grande corteo dell'Umbria pride che secondo le previsioni sarà il più partecipato di sempre. Una conferma del sostegno convinto che come forza politica diamo alla comunità Lgbtqia+, sia a livello nazionale dagli attacchi praticamente quotidiani della destra e del governo di Giorgia Meloni, sia a livello locale".



