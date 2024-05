Assessore Fioroni, buone notizie sul fronte giovani

Per l'assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni "finalmente arrivano buone notizie sul fronte giovani". "Lo studio di Aur ci dice che calano sotto quota 20 mila i Neet, quelli che i sociologi hanno definito la generazione dei tre no. Giovani tra 15 e 34 anni che non lavorano, non sono inseriti in un percorso formativo e non cercano lavoro" spiega in un video su Instagram.

"Un numero importante - sottolinea Fioroni - perché nel 2018 erano oltre 32 mila e che va ben oltre il calo demografico.

Evidenzia invece il frutto delle buone politiche della Regione sia sul versante della formazione professionale e dell'intera filiera educativa sia sul versante delle politiche sociali ed economiche".



