Ascani e Verini, battaglia per Comune Perugia è fondamentale

Quella per il Comune di Perugia "è una battaglia fondamentale tra diverse battaglie importanti" secondo Anna Ascani e Walter Verini, parlamentari Pd dell'Umbria. Per i quali "la città, con Vittoria Ferdinandi, potrà tornare ad avere una guida dinamica e innovativa, con quella passione e quella energia che sostengono il suo programma, fatto insieme di respiro e di concretezza, vicino davvero ai bisogni dei cittadini e della comunità".

"In queste settimane - ricordano Ascani e Verini in una nota - abbiamo diviso il nostro impegno tra le battaglie di opposizione in Parlamento e la campagna elettorale che ci ha portato a partecipare a iniziative in giro per l'Italia e, naturalmente, nella nostra regione in vista delle elezioni Europee e per le amministrative. E così sarà in quest'ultima settimana che ci separa dal voto dell'8 e 9 giugno. Abbiamo girato l'Umbria, a partire da diversi comuni chiamati al voto.

Da Orvieto a Foligno, da San Giustino a Bastia, Gubbio, da Sangemini ai comuni del Lago Trasimeno, ovunque per sostenere candidate e candidati degli schieramenti di centrosinistra e civici. Insieme a queste iniziative, abbiamo sostenuto, con iniziative nei territori e in Parlamento, le battaglie per difendere la salute e la sanità pubblica, il lavoro e l'impresa, il trasporto pubblico locale e quello ferroviario, i diritti dei passeggeri e dei cittadini pendolari, la ricostruzione delle zone terremotate umbre, la grave situazione delle carceri.

Abbiamo preso parte a incontri diversi a Perugia, a sostegno della candidata civica di centrosinistra Vittoria Ferdinandi, mettendoci in vario modo a disposizione della sua campagna, del suo programma, perché quella di Perugia è una battaglia fondamentale tra diverse battaglie importanti.

Un bel risultato a Perugia, la vittoria di Ferdinandi e degli altri candidati progressisti nelle altre città rappresenterebbe anche uno slancio per affrontare al meglio la campagna per le regionali, dopo cinque anni di governo della destra, i cui pessimi risultati - hanno concluso Ascani e Verini - sono pagati quotidianamente dall'Umbria e dalla comunità regionale".



