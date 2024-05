Allarmi dal braccialetto elettronico e viene arrestato

Gli allarmi partiti dal braccialetto elettronico hanno consentito ai carabinieri di Terni di arrestare un settantasettenne sorpreso a violare il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex moglie, disposto in relazione a reati di maltrattamenti ed atti persecutori.

Il provvedimento era stato adottato dalla fine dello scorso anno e - riferiscono gli investigatori - era in quale modo legato alla causa di separazione e all'allontanamento dalla casa familiare. Dopo una prima violazione commessa ad inizio aprile - si legge in una nota dell'Arma -, il gip di Terni aveva imposto all'uomo anche il braccialetto elettronico. Nonostante tale provvedimento il settantasettenne, nella giornata di lunedì, si è avvicinato in almeno tre occasioni - hanno accertato i carabinieri - sia al domicilio sia all'attività commerciale della donna, così come riscontrato proprio dagli allarmi partiti dal dispositivo di controllo. Nei primi due casi, il pur tempestivo intervento delle pattuglie non aveva consentito di rintracciare l'uomo che, invece, nell'ultima circostanza è stato fermato dai militari mentre si trovava in auto a poca distanza dal negozio dell'ex. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico.

All'esito dell'udienza di convalida dell'arresto il giudice ha disposto nei confronti del settantasettenne la custodia cautelare in carcere.



