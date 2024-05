Abitudine al fumo in Umbria continua a essere una criticità

L'abitudine al fumo in Umbria continua a rappresentare una criticità. Ad esempio, si registra una quota di fumatrici superiore alla media nazionale anche tra le mamme che allattano. Mentre la percentuale di fumatori in Italia continua a ridursi lentamente ma significativamente, l'analisi del trend per l'Umbria mostra una sostanziale stabilità nel tempo. È quanto emerge dai dati pubblicati in occasione della Giornata mondiale senza tabacco, che si celebra il 31 maggio, dalle sorveglianze Passi e Passi d'argento del centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della Salute.

"Grazie ai dati delle sorveglianze di popolazione su base campionaria presenti in Umbria - spiega Carla Bietta, responsabile del servizio epidemiologia del dipartimento Prevenzione dell'Usl Umbria 1 - è possibile tracciare la diffusione dell'abitudine al fumo nella popolazione in tutte le fasce di età, studiare l'influenza dei determinanti sociali e osservare cambiamenti nel tempo, mettendo in luce anche il ruolo delle disuguaglianze e dei condizionamenti sociali nell'adottare i comportamenti individuali che influiscono sulla salute".





