Zaffarami nel consiglio di amministrazione di AssoNext

Nuovo incarico per Francesca Zaffarami, amministratore delegato del gruppo Eles di Todi. E' infatti entrata a far parte del consiglio di amministrazione di AssoNext, l'associazione italiana delle Pmi quotate e in via di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan. "Sono onorata - afferma - di essere stata nominata per il prossimo triennio 2024-2026. È per me un grande privilegio poter contribuire all'attività dell'Associazione, accompagnando le imprese che accedono al mercato dei capitali nel proprio percorso di crescita e sviluppo".

Francesca Zaffarami - si legge in un comunicato di Confindustria -, che nei giorni scorsi ha partecipato al convegno "Il mercato delle PMI, la ricchezza del Paese" organizzato da AssoNEXT a Palazzo Montecitorio, nel ruolo di Consigliere di amministrazione dell'associazione porterà la propria esperienza imprenditoriale, "caratterizzata da un percorso di crescita costante basato su una forte spinta all'innovazione tecnologica ed importanti acquisizioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA