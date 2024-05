Il Partito democratico dell'Umbria aderisce all'Umbria pride, la manifestazione regionale in programma a Perugia sabato prossimo, 1 giugno, in apertura del mese del Pride, dedicato alla comunità Lgbtqia+. Ad annunciarlo è il segretario regionale Tommaso Bori. "Lo facciamo convintamente, come già fatto dal Pd nazionale e dalla segretaria Elly Schlein, con la volontà di ribadire che non esistono cittadini di serie A e di serie B e che i diritti devono essere uguali per tutti" afferma in una nota.

"Saremo in piazza - annuncia Bori - e spiegheremo che il mondo in cui vogliamo vivere è fatto di inclusività, senza disuguaglianze e differenze, in un momento in cui c'è chi torna a parlare di muri, di divisioni e soffia sulla paura".



