All'Aronc il Baiocco d'oro del Comune di Perugia

"Per la dedizione, l'autorevolezza e la capacità con cui l'associazione assicura alla collettività una sempre più qualificata assistenza ai pazienti oncologici e alle loro famiglie e fornisce un valido supporto alla ricerca attraverso numerose e qualificate donazioni": con questa motivazione il Comune di Perugia ha conferito all'associazione Aronc-Amici della radioterapia e oncologia clinica, presieduta da Manlio Bartolini, il Baiocco d'oro, uno dei più importanti riconoscimenti della città di Perugia, assegnato dall'amministrazione comunale a personalità e realtà che si sono distinte nel loro operato per il bene comune.

A consegnare il riconoscimento al presidente Bartolini, nella sala Rossa di palazzo dei Priori, è stato il sindaco di Perugia Andrea Romizi. Alla cerimonia di consegna era presente anche la famiglia del giornalista Mario Mariano, recentemente scomparso, che si è speso molto nel sostegno a questa associazione. "Mario per me - ha ricordato Bartolini - è stato più di un fratello. In un momento difficile della nostra associazione mi ha dato tanti consigli per andare avanti e affrontare i problemi. Anche dal letto dell'ospedale alzava il telefono per darmi dei consigli, per me è una grande perdita. È una coincidenza che nel giorno in cui è venuto a mancare ho ricevuto comunicazione di questo premio".

"È un premio che non ci aspettavamo - ha continuato Bartolini - però ne siamo felici e orgogliosi. Siamo un'associazione di volontari che cerca di fare del bene, il nostro obiettivo è questo. Abbiamo un Comitato scientifico di grande pregio e prestigio, diretto da professionisti con trenta o quarant'anni di esperienza, che ha fatto grandi progetti, il più significativo dei quali in quest'ultimo anno è il Centro di ascolto che offre consulenza e orientamento alla persona malata di tumore e alla famiglia sul piano della conoscenza e dell'iter diagnostico terapeutico". "Un altro messaggio fondamentale che vogliamo trasmettere - ha concluso Bartolini - è che cerchiamo di informare sul tipo di strutture di cui è dotata l'Umbria per affrontare la malattia, obiettivo che in questo 2024 stiamo potenziando a livello regionale dentro gli ospedali con materiale informativo. Abbiamo come punti di riferimento nel territorio regionale le sedi Anpas, presenti nelle città più importanti dell'Umbria".

Fondata nel 2011 a Perugia, l'associazione Amici della radioterapia e dell'oncologia nel 2023 ha deciso un'importate crescita operativa e territoriale, modificando anche il nome nell'attuale. Al centro delle attività di Aronc ci sono le esigenze dei malati e il continuo miglioramento nell'accoglienza all'interno delle strutture oncologiche. L'associazione fornisce anche trattamenti di riequilibrio fisico e servizi di trasporto pazienti. Tra le finalità di Aronc c'è il sostegno alla ricerca e alle attività di università e aziende ospedaliere.



