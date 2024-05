Trenta spettacoli per la nuova stagione del teatro Morlacchi

Trenta spettacoli in totale, 22 di teatro, di cui cinque audiodescritti e otto di danza. Di questi uno spettacolo internazionale in prima italiana ("Tourist trap" di Thom Luz), ma anche 20 esclusive regionali, cinque spettacoli allestiti al Ridotto (tra cui il debutto alla regia dell'attore Luca Marinelli), una maratona teatrale e una rassegna ("Perché non ballate?") di cinque spettacoli dedicata ai nuovi linguaggi del movimento e della danza. Sette, infine, le produzioni in scena targate Teatro Stabile dell'Umbria, tra cui la 150/a nella storia dell'istituzione teatrale con "Il giardino dei ciliegi" di Anton Čechov per la regia di Leonardo Lidi.

Importanti numeri, grande qualità e suggestivi traguardi per la stagione 2024/2025 del Teatro Morlacchi di Perugia che nel tradizionale incontro con la stampa a Solomeo, a casa del presidente del Teatro Stabile pubblico della regione Umbria Brunello Cucinelli, ha svelato tutti i suoi spettacoli in programma da ottobre ad aprile 2025. Stagione che lunedì 3 giugno alle ore 18.00, con un incontro al Teatro Morlacchi, sarà presentata con un evento pubblico alla città. Un pensiero è andato inizialmente alla stagione appena passata, con 40mila spettatori totali e un 20% in più rispetto alla precedente. "Cosa non da poco inoltre - ha affermato Cucinelli - è che non abbiamo debiti e quindi guardiamo con fiducia ad una nuova stagione che ci sembra bellissima. È il pubblico che chiede di fare cose belle e negli ultimi anni siamo riusciti a miscelare bene le opere tradizionali a quelle contemporanee".

Ad illustrare la stagione è stato il direttore del Tsu Nino Marino che ha sottolineato l'importante coincidenza della chiusura della trilogia cechoviana con la 150/a produzione dello Stabile: "150 spettacoli che hanno segnato la storia e l'identità del nostro teatro e che insieme ad alcune delle più significative produzioni nazionali e internazionali hanno sempre come fine ultimo il dialogo con il pubblico".

Dal 30 ottobre arriva quindi "Il giardino dei ciliegi", l'ultima tappa del progetto prodotto dal Tsu iniziato nel 2022 con "Il gabbiano", seguito da "Zio Vanja". Domenica 27 ottobre l'intera trilogia andrà in scena al Morlacchi con una lunga e suggestiva maratona teatrale.

La Stagione però si aprirà il 16 ottobre con un capolavoro della letteratura del '900: "La coscienza di Zeno" di Italo Svevo, riscritto per il teatro dal regista Paolo Valerio, Alessandro Haber protagonista. Matthias Martelli sarà invece in scena con il suo nuovo spettacolo "Eretici, il fuoco degli spiriti liberi", anche questa una produzione firmata Tsu.

Dopo 15 anni e tre premi Ubu, Lucia Calamaro rivisita una delle sue opere più importanti "L'origine del mondo, ritratto di un interno" e sceglie come interpreti Concita De Gregorio insieme a Lucia Mascino e Alice Redini.

Tornano poi due artisti molto amati dal pubblico perugino: Filippo Timi con una nuova edizione del suo "Amleto", e Stefano Massini che porta a teatro la sua biopsia del testo maledetto di Hitler "Mein Kampf". Atteso ritorno anche per Fabrizio Gifuni, in scena con due spettacoli "Il male dei ricci" e "Con il vostro irridente silenzio" con cui dà voce e corpo agli scritti di Pier Paolo Pasolini e Aldo Moro.

Tra i grandi protagonisti nella nuova Stagione ci sono poi Renato Carpentieri e Alvia Reale con la nuova produzione di Roberto Andò "Sarabanda", dall'ultimo film di Ingmar Bergman, ed anche Umberto Orsini e Franco Branciaroli interpreti de "I ragazzi irresistibili" di Neil Simon per la regia di Massimo Popolizio (spettacolo con cui il Morlacchi festeggerà il Capodanno 2025).

E ancora, la commedia "Gente di facili costumi" di Nino Manfredi e Nino Marino, interpretato da Flavio Insinna e Giulia Fiume, per la regia di Luca Manfredi. Valter Malosti e Anna Della Rosa saranno invece "Antonio e Cleopatra" in uno dei capolavori di William Shakespeare.

Il collettivo teatrale VicoQuartoMazzini sarà a Perugia con "La ferocia" tratto dal romanzo di Nicola Lagioia, Premio Strega nel 2015. Il regista Carmelo Rifici si confronta poi con il vaudeville di Feydeau "La pulce nell'orecchio". La Stagione si chiude con lo spettacolo "Arlecchino?" di Marco Baliani che riscrive in chiave contemporanea la celebre maschera per l'istrionico attore Andrea Pennacchi.

Tanti, infine, gli appuntamenti con la danza di rilievo internazionale, con protagonisti Aterballetto, in collaborazione con l'artista Marcos Morau, la storica coppia della danza contemporanea italiana Abbondanza/Bertoni, ma anche due importanti coreografi come Hervé Koubi e Edouard Hue con il Ballet de l'Opéra Grand Avignon.



