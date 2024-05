Marinelli porta a Spoleto Una relazione per un'Accademia

Va in scena dal 30 maggio al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi di Spoleto "Una relazione per un'Accademia", spettacolo diretto da Luca Marinelli in anteprima per il 67/o festival dei Due Mondi di Spoleto. Quattro le recite in programma fino a domenica 2 giugno.

Trasposizione teatrale del celebre racconto di Franz Kafka del 1917, vede ancora una volta protagonista Fabian Jung. Rot Peter è il nome della scimmia a cui Kafka dà voce nel 1917 con un racconto breve: Peter - si legge in una nota del Festival - viene catturato e, durante la prigionia, capisce che può imitare molto bene gli uomini e garantirsi la libertà. Dopo cinque anni gli antropologi si ritrovano ad ascoltare una scimmia trasformatasi in relatore accademico. Una relazione per un'Accademia affronta in termini grotteschi la condizione di chi è costretto a vivere un'esistenza che non gli appartiene pur di conformarsi ai dettami della società e ricavarne una forma di libertà.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA