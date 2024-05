Mancini incontra delegazione lavoratori Ugl dell'aeroporto

Il presidente della Commissione Trasporti dell'Assemblea legislativa, Valerio Mancini (Lega) ha annunciato che nei giorni scorsi ha "avuto modo di confrontarsi con una delegazione di lavoratori Ugl, guidata da Mirko Rossi, membro del direttivo regionale, che lavorano presso l'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco di Assisi". "Mi sono state rappresentate - ha spiegato in una nota - alcune tematiche che possono essere un'occasione ulteriore di sviluppo per il nostro aeroporto pertanto intendo portarle all'attenzione delle istituzioni organizzando un sopralluogo insieme ai colleghi della seconda Commissione e a tutti i soggetti portatori d'interesse".

"Di recente - ha ricordato Mancini - abbiamo svolto un'audizione in esterna proprio all'interno dell'aeroporto, la seconda da inizio legislatura, grazie al nostro intervento, le richieste degli Noleggio con conducente sono state accolte e, nell'arco di poche settimane, sono stati realizzati tutti gli interventi risolutivi per le loro necessità. Sono soddisfatto del lavoro che la commissione che presiedo sta portando avanti con determinazione e concretezza a vantaggio dei lavoratori e degli utenti in tutti i settori di competenza, sopratutto per quanto riguarda l'aeroporto San Francesco d'Assisi la presidente Donatella Tesei ha messo in campo investimenti importanti per potenziare questa infrastruttura, che hanno portato il nostro aeroporto a battere di mese in mese il record di passeggeri facendo registrare una forte crescita al turismo regionale. Il successo dell'aeroporto dell'Umbria è merito anche di coloro che ogni giorno vi prestano servizio - ha concluso Mancini - per questo ritengo fondamentale ascoltarli e presto organizzerò questo ulteriore momento di confronto".



