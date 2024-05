Laureti, con Nardella raccontato Europa che vogliamo

"Oggi con il sindaco e amico Dario Nardella siamo stati al mercato di Terni per raccontare, insieme, l'Europa che vogliamo costruire. L'Unione del lavoro, della salute, del welfare, dell'ambiente, della pace. L'Europa delle persone e per le persone. L'Ue con le sue decisioni incide, e per fortuna!,sulle nostre vite, dunque è fondamentale andare a votare": così Camilla Laureti, eurodeputata del Pd e candidata alle elezioni europee. "La città di Terni può e deve scrivere, l'8 e il 9 giugno, una bella pagina di partecipazione democratica per poter rafforzare l'Europa che vogliamo: quella del salario minimo, del sostegno alle aree interne, del contrasto alle disuguaglianze, della crescita sostenibile, dell'impresa e del lavoro tutelato" ha aggiunto.

Per il sindaco di Firenze e candidato del Pd alle elezioni europee, Dario Nardella - è detto in una nota dell'ufficio stampa di Laureti - "l'Umbria è una terra importante, in posizione geografica strategica, che merita di essere valorizzata fortemente all'interno della macroregione dell'Italia centrale di cui si parla troppo poco". "Con Camilla Laureti - ha aggiunto - abbiamo incontrato da vicino la comunità di Terni, una città molto vivace con un tessuto economico importante e una vocazione industriale che va consolidata. Avere un'Europa più forte significa avere un'Europa più vicina ai territori, per questo partecipare al voto è decisivo per il futuro di queste zone e per il confronto con il governo Meloni, inadeguato e arrogante".



