Dalla Regione 'importanti' misure di sostegno alle famiglie

Sono state approvate dalla Giunta regionale "importanti" misure di sostegno alle famiglie finalizzate a contribuire agli sforzi economici che affrontano nei percorsi formativi ed educativi dei propri bambini. Lo rende noto l'Assessore all'Istruzione Paola Agabiti.

Nello specifico, l'Esecutivo, su proposta dell'assessore Agabiti, ha stabilito di destinare un contributo a parziale rimborso dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione dei bambini da tre a sei anni alle scuole paritarie dell'infanzia.

Un "ulteriore significativo" stanziamento invece è stato destinato a parziale copertura delle spese affrontate per i servizi mensa delle scuole pubbliche dell'infanzia.

I destinatari delle misure, finanziate con il Fondo sociale europeo Plus 2021-2027, sono i minori residenti in Umbria, il cui nucleo familiare attesti un Isee fino ad un importo di 25mila euro.

Particolare attenzione nella seduta odierna è stata data anche al mondo della disabilità.

Sempre su proposta dell'assessore Agabiti, la Giunta ha, infatti, stanziato ulteriori risorse per favorire la partecipazione dei minori con disabilità alle attività estive 2024. L'intervento, adottato per la prima volta lo scorso anno, prevede l'erogazione di un contributo a copertura dei costi per la partecipazione ad attività estive organizzate, a partire dal 10 giugno 2024, da soggetti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore.

Nella prossima seduta di Giunta, rende ancora noto l'Assessore Agabiti, verranno adottati i criteri per l'erogazione dei contributi alle famiglie per la partecipazione dei bambini ai centri estivi.

"La Regione è sempre stata accanto alle famiglie - sottolinea Paola Agabiti - e in questi anni ha moltiplicato le sue azioni, con interventi strutturali per supportarle nel loro imprescindibile ruolo. Uno degli obiettivi è di garantire a tutti i bambini e ragazzi residenti in Umbria pari opportunità educative, formative e di socializzazione favorendo l'accesso a servizi di qualità. Vanno in questa direzione le misure che abbiamo approvato oggi, attraverso le quali contribuiamo significativamente ai costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione dei bambini e delle bambine da 3 a 6 anni alle scuole dell'infanzia nell'anno scolastico in corso. Abbiamo inoltre confermato anche quest'anno le misure di sostegno per la partecipazione dei minori con disabilità ad attività di aggregazione, di sviluppo delle abilità relazionali e di integrazione durante il periodo estivo. Una grande opportunità di inclusione e di crescita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA