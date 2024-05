Da Intesa Sanpaolo tre miliardi di euro per imprese Umbria

Intesa Sanpaolo ha destinato tre miliardi di euro per le imprese dell'Umbria grazie a "Il tuo futuro è la nostra impresa", il nuovo programma nazionale del gruppo bancario.

L'istituto di credito ha spiegato che il piano, presentato a Perugia agli imprenditori umbri, si pone l'obiettivo di "favorire nuovi investimenti per la competitività italiana accelerando la dinamica di buone performance del sistema produttivo e assicurando l'immediata attivazione di strategie sostenibili e di lungo periodo". Una serie di interventi che si inseriscono tra le azioni del Gruppo a sostegno della realizzazione degli obiettivi fissati nel Pnrr, per i quali sono stati stanziati complessivamente oltre 410 miliardi di euro, come annunciato dal ceo Carlo Messina.

"Il nostro Gruppo punta ad incentivare le scelte strategiche delle imprese umbre in termini di competitività sostenibile" ha spiegato Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo. "Con il programma presentato oggi - ha aggiunto - mettiamo a disposizione 3 miliardi di euro di risorse finanziarie e strumenti per investimenti di lungo periodo, cogliendo le opportunità di Pnrr e Transizione 5.0. Un impegno per la crescita economica dell'Umbria testimoniato anche dagli oltre trecento milioni di euro erogati nel 2023 da Intesa Sanpaolo alle imprese di questa area".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA