Bertinelli, da nuovo sistema tariffe poco margine manovra

"Il nuovo sistema tariffario Arera, stabilito da una legge del 2017, è un sistema molto complesso che lascia poco margine di manovra ai Comuni.

Per questo, a fine aprile, 76 sindaci umbri, di tutte le parti politiche, hanno firmato un documento per chiedere proprio di rivedere questo sistema, macchinoso e difficile da comprendere anche per il cittadino, che crea non poche criticità nella determinazione dei Pef e quindi delle tariffe Tari": lo sostiene l'assessore comunale di Perugia a finanze e bilancio Cristina Bertinelli. Lo fa con un video su Facebook.

"Il Comune di Perugia, nel 2024 - ha spiegato Bertinelli -, ha registrato un aumento del Pef Tari del 6,59%, l'incremento più basso rispetto a quello di tutti gli altri comuni del sub ambito di appartenenza, con una media del 6,97%, peraltro pari alla metà circa del tasso di inflazione individuato da Arera che, per il 2024, è stato del 13,7%. In base a un D.L. del 2011, i versamenti dei tributi comunali, tra cui anche la Tari, la cui scadenza è prevista prima dell'1 dicembre, devono essere fatti sulla base delle tariffe dell'anno precedente, per un preciso obbligo di legge. Inoltre, in base alla deliberazione Arera 15/2022, l'emissione degli avvisi di pagamento deve essere fatta almeno venti giorni prima della scadenza. Tenendo conto che la scadenza della prima rata è fissata al 31 maggio e che il Consiglio comunale di Perugia ha preso atto del Pef e approvato le tariffe il 29 aprile, ecco spiegato perché le prime tre rate Tari sono state calcolate sulle tariffe 2023, altrimenti - ha concluso Bertinelli - non vi sarebbero stati i tempi per l'emissione delle bollette".



