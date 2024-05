Ascani, sul Tpl danni incalcolabili per gli umbri

"C'era da aspettarselo, dal governo non sono arrivate decisioni per risolvere il disagio che stanno vivendo i cittadini umbri vessati dal caos del trasporto pubblico locale": lo ha detto Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata del Pd, intervenendo in Commissione Trasporti della Camera dei deputati. "Alla mia interrogazione è stato risposto elencando le misure tardive e inefficaci adottate da Trenitalia e Rete ferroviaria italiana. Praticamente il governo scappa invece di trovare una soluzione" ha aggiunto.

"I danni per la comunità umbra - ha sostenuto Ascani in una nota - sono incalcolabili: persone che perdono giornate di studio, di lavoro, addirittura visite mediche importanti prenotate da mesi. Quando sarebbe bastato programmare per tempo gli interventi, anche con il coinvolgimento di Regione, Provincia e Comuni. Invece i disservizi continuano e non è neanche dato sapere quanto si protrarrà questa assurda situazione. Insisteremo a chiedere, non lasceremo in pace il governo: ai lavoratori, agli studenti, a chi necessita di cure e assistenza, ai pendolari va garantito il diritto alla mobilità e alla serenità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA