Tour elettorale del segretario di Ap Bandecchi in Umbria

Il segretario nazionale di Alternativa popolare e sindaco di Terni Stefano Bandecchi farà un tour elettorale in Umbria mercoledì 29 maggio, con diverse tappe.

Di seguito il programma, secondo quanto riferisce una nota di Ap: - ore 14.00 evento in piazza a Polino organizzato dal candidato sindaco Saverio Matteucci; - ore 15.30 visita al centro di recupero tossicodipendenti di Don Guerrino Rota sito in Spoleto (loc. il Mulino); - ore 16.30 comizio a Castel Ritaldi (fraz. Bruna) organizzato dal candidato sindaco Francesco Caccetta; - ore 18.00 evento a Bastia Umbra organizzato dal candidato sindaco Matteo Santoni; - ore 19.00 comizio a Piazza della Repubblica - Foligno organizzato dal candidato sindaco Enrico Presilla; - ore 20.30 evento al Bar Cardeto - Terni, presso il Parco Urbano Cardeto Bruno Galigani.

Ad ogni appuntamento sarà presente Riccardo Corridore, candidato alla presidenza della Regione Umbria.



