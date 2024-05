Premiati i vincitori del concorso 'Pretendiamo legalità'

Si è svolta all'Istituto per sovrintendenti della polizia di Stato di Spoleto la cerimonia di premiazione della settima edizione del concorso "PretenDiamo legalità" che ha coinvolto nei mesi scorsi gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado di 80 province italiane, organizzato dalla polizia di Stato, con la collaborazione del ministero dell'Istruzione e del merito.

Il progetto - spiega in una sua nota la questura di Perugia - che ha il fine di stimolare le riflessioni degli alunni sul tema della legalità, mira a sensibilizzare e responsabilizzare i ragazzi sul rispetto delle regole, la solidarietà e l'inclusione. Le scuole aderenti hanno partecipato un ciclo di incontri ed approfondimenti con personale specializzato della polizia di Stato ed hanno sviluppato degli elaborati che sono stati valutati nell'ambito di una selezione nazionale.

I ragazzi premiati sono stati ospitati presso l'Istituto per sovrintendenti di Spoleto e hanno avuto l'occasione di conoscere e partecipare ad attività operative e dimostrative della polizia di Stato, insieme alle unità dei reparti cinofili e artificieri.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati, nelle categorie "Arti figurative", "Cine tv" e "Graphic novel" nonché con la "menzione speciale della commissione", la scuola primaria "Falcone e Borsellino" di Vignanello (Viterbo), l'istituto comprensivo "Don L. Milani" di Ariano Irpino (Avellino), il liceo artistico "Elena Principessa di Napoli" di Rieti e l'istituto comprensivo "Raffaella Piria" di Scilla (Reggio Calabria).

Le argomentazioni oggetto degli elaborati hanno riguardato diverse macroaree tematiche, distinte per fasce d'età e gradi d'istruzione, come "Amicizia = Pace"; "Natura = Sviluppo sostenibile"; "Costituzione = Inclusione"; "Cittadinanza digitale e sicurezza on-line"; "Educazione all'affettività, rispetto, empatia".

Il progetto vincitore del concorso "PretenDiamo legalità" nella categoria "Graphic novel" verrà pubblicato sulla prossima edizione del "Commissario Mascherpa", fumetto poliziesco della polizia di Stato.



