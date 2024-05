I Love Fish, 30 piatti dedicati al pesce

Dal panino della Valnerina dell'Osteria Rosso di Sera a Zonzo, agli gnocchi con sugo di tinca affumicata dell'Osteria Tinca'nto, alle sarde in saore con bossolà della Pro Loco Chioggia e Sottomarina, al piatto di crudo composto da 3 tartare miste del Ristorante Mare Marco Maurizi, al coregone marinato della Martana Ittica. Saranno 30 i piatti, sia innovativi sia legati alla tradizione, che gli estimatori del pesce potranno assaggiare durante la seconda edizione di "I Love Fish", la manifestazione ad ingresso libero in programma presso il percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano di Perugia da giovedì 6 a domenica 9 giugno prossimi.

Ognuno di loro sarà un'esperienza culinaria unica, che si accompagnerà a racconti e riflessioni sul consumo consapevole, promuovendo l'importanza della salubrità del pesce a tavola e il suo impatto socio-ecologico, con il coinvolgimento di tante realtà associative ed economiche legate al settore ittico e non solo.

"I piatti che proporremo nascono anche da fusioni con alcune realtà del territorio come, ad esempio, il panino della Valnerina, nato dalla collaborazione con i Troticoltura della Valnerina, a cui teniamo particolarmente visto che è stato ideato per la nostra manifestazione. Anche quest'anno, inoltre, riproporremo incontri, dibattiti, laboratori, show cooking, un mercato di prodotti del territorio e tanto altro. Mentre la novità assoluta di questa edizione sarà lo spazio musicale. Ogni sera proporremo un genere diverso e il percorso verde Leonardo Cenci si animerà di tanta buona musica. Il nostro obiettivo è quello di offrire una manifestazione rivolta a tutti i cittadini: dai più piccoli ai più grandi", spiega Luca Broncolo, presidente di Verso (associazione di promozione sociale) che organizza la manifestazione in collaborazione con Un/Lab e con il patrocinio del Comune di Perugia e dell'Unione dei Comuni del Trasimeno.

Previsti anche diversi appuntamenti musicali.

Dal 29 maggio al 2 giugno preview di "I Love Fish" al Quasar Village. Per lanciare la manifestazione verranno esposti nella Galleria commerciale del Quasar Village, alcuni dei lavori realizzati dalle scuole d'infanzia della provincia di Perugia nell'ambito del contest artistico "Ecco il mare che vogliamo", volto a sensibilizzare i più piccoli sui temi della salvaguardia delle acque e sulle pratiche del riciclo e del riuso. Inoltre, domenica 2 giugno, dalle ore 17 alle ore 19, degustazione gratuita sempre in Galleria, offerta da Osteria Tinca'nto, uno degli operatori food di I Love Fish.



