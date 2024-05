Ferdinandi, massima partecipazione su cittadella giudiziaria

"Intendiamo promuovere la partecipazione e il coinvolgimento del mondo delle professioni, a partire da quella dell'avvocato, nelle determinazioni dell'amministrazione comunale che riguardino i rispettivi ambiti, tutele e interessi. Il progetto della cittadella giudiziaria di cui si parla dal 2000, risulta parzialmente finanziato e al di là dei facili proclami risulta ancora oggi in attesa dell'inizio lavoro. Temiamo che anche a fronte dell'operazione di spending rewiew imposta recentemente dal governo Meloni l'opera potrebbe subire battute d'arresto ancor prima della sua ultimazione": lo ha detto la candidata sindaca di Perugia del centrosinistra e civici, Vittoria Ferdinandi, a margine di un incontro con l'Ordine degli avvocati.

"Riteniamo pertanto indispensabile - ha aggiunto, secondo quanto riferisce una sua nota - coinvolgere tutte le parti interessate a partire dall'Ordine degli avvocati in ogni futuro confronto che riguardi lo sviluppo e la definizione del progetto predisposto con il ministero della Giustizia".

"La nostra amministrazione comunale - ha proseguito Ferdinandi - sarà impegnata ad incentivare la funzione 'sociale' della figura dell'avvocato attraverso ogni iniziativa che permetta a quest'ultimo di svolgere un ruolo determinante nella tutela solidaristica e inclusiva della cittadinanza, anche attraverso iniziative e protocolli in quei ambiti caratterizzati dalle fragilità della popolazione (sovraindebitamento, disagio giovanile, criticità familiari…), così da creare 'strutturalmente' sinergie, organi di monitoraggio, per affrontare congiuntamente e in modo coordinato tali settori, anche con un'attività di prevenzione, sensibilizzazione e informazione tali da evitare che tali disagi sfocino in condotte sanzionabili dalla magistratura".



