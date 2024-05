La Camera di Commercio incontra i territori, martedì ad Assisi

Prosegue l'incontro della Camera di commercio dell'Umbria con i territori. Dopo quelli avvenuti a Città di Castello e Orvieto, martedì 28 maggio appuntamento ad Assisi, dalle ore 11,15 alle 13.00, nella sala della Conciliazione del Comune, per un focus e un confronto sul comprensorio assisano (Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Cannara) che vede protagonisti, oltre all'ente camerale, le istituzioni e i rappresentanti delle categorie economiche e professionali del territorio.

"L'iniziativa degli amministratori camerali - spiega una nota dell'ente - è un segnale di ascolto e attenzione ai territori e, via via, toccherà tutte le aree della regione, per promuovere un confronto specifico e sul campo con le realtà territoriali economiche e sociali, ricevendo stimoli, suggerimenti e proposte, stringendo così collaborazioni che possano rendere le politiche camerali sempre più efficaci e vicine alle esigenze reali delle imprese".

La base del confronto dell'appuntamento di Assisi è il report, composto da un notevole numero di dati economico-sociali, molti dei quali inediti, che la Camera di commercio dell'Umbria ha elaborato sul comprensorio assisiate, mettendoli a confronto con quelli dell'Umbria e della provincia di Perugia, così da avere un quadro esauriente della situazione e delle prospettive del territorio, cogliendo i punti di forza ma anche quelli di debolezza su cui lavorare.

Tra i dati che saranno presentati anche una grande attenzione all'andamento dell'economia reale con i risultati dei bilanci delle imprese del comprensorio negli ultimi quattro anni (dal valore alla produzione al valore aggiunto, dal numero degli addetti al loro costo per imprese, al margine operativo lordo per impresa alla produttività del lavoro per impresa e così via), sia in generale che per i quattro settori che occupano più addetti: manifattura, commercio, servizi di alloggio e ristorazione, costruzioni.

Il programma prevede l'apertura dei lavori affidata al sindaco di Assisi, Stefania Proietti. Subito dopo i saluti del presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni. Seguirà la presentazione del report a cura del segretario generale dell'ente camerale, Federico Sisti. Quindi gli interventi dei rappresentanti delle categorie economiche e professionali del territorio.



