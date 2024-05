Cinque donne, da Anechoum a Schisa, in finale al premio Lugnano

Sono cinque e tutti di donne i romanzi editi finalisti del premio letterario Città di Lugnano che quest'anno festeggia la sua decima edizione: Emanuela Anechoum con 'Tangerinn' (e/o): Giulia Corsalini con 'La condizione della memoria' (Guanda), Deborah Gambetta con 'Incompletezza' (Ponte alle Grazie), Brunella Schisa con 'Il velo strappato' (HarperCollins) e Alice Urciuolo con 'La verità che ci riguarda' (66and2nd). Il vincitore verrà proclamato il 29 giugno durante la cerimonia di premiazione in piazza a Lugnano, con una nuova votazione della Giuria di esperti, cui si aggiungerà quella della Giuria popolare. Con l'occasione verrà inaugurata la mostra 'Come eri vestita?' a cura di Amnesty International e ispirata al poema di 'Wath I was wearing' di Mary Simmerling, che racconta storie di violenza sessuale attraverso gli abiti indossati dalle vittime. Cinque anche i finalisti per la sezione racconti inediti a tema 'La luce': Pancrazio Anfuso con 'Dal buio', Cristiana Conti con 'La luce verde', Francesco Fredro con 'Lavoratore notturno', Gianni Martucci con 'L'equivoco', Veronica Passeri con 'A l'aura sparsi' e Fabio Roma con 'Come un lampione giallo quando viaggi di notte'. I racconti saranno raccolti in un'Antologia, edita da Gambini, insieme ai semifinalisti prescelti per la pubblicazione, chiusa dal racconto di Maria Grazia Lonza 'Assanà', omaggio al decennale del premio della vincitrice della prima edizione. La Giuria di esperti del premio Lugnano 2024 è così composta: Paolo Petroni (presidente), critico letterario e teatrale ANSA e Corriere della Sera; Daniela Carmosino, scrittrice e docente di critica letteraria e letterature comparate all'Università degli Studi Campani; Annagrazia Martino, giornalista culturale; Giorgio Nisini, scrittore e docente di letteratura italiana moderna e contemporanea alla Sapienza; Paolo Pintacuda, scrittore e sceneggiatore; Ilaria Rossetti, scrittrice e formatrice, insegnante di scrittura creativa alla Scuola Holden; Carlo Zanframundo, regista, filmaker; più Luca Ricci, scrittore entrato a far parte della giuria per un anno come vincitore dell'ultima edizione del premio.



