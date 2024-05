UniPg premiata agli 'Oscar' della pubblica amministrazione

Il progetto Job Shadowing, volto a promuovere la mobilità interistituzionale delle dipendenti e dei dipendenti, ha vinto il Premio Pa a colori promosso dal Forum Pa 2024, nella sezione "Pa competente".

La cerimonia si è svolta nel Palazzo dei congressi di Roma: oltre 100 le candidature, suddivise in sette diversi ambiti della pubblica amministrazione: Pa competenze; accogliente; digitale; semplice; aperta; vicina. Questa mattina i dettagli del progetto sono stati illustrati dai direttori generali delle università coinvolte.

L'obiettivo del premio - spiega l'ateneo perugino - è quello di scoprire e valorizzare i migliori progetti realizzati per rendere la pubblica amministrazione pronta a rispondere alle sfide del futuro: l'iniziativa è nata nell'ambito del protocollo di intesa UniAmu, una collaborazione gestionale e amministrativa tra le Università di Abruzzo, Marche e Umbria avviato con la sottoscrizione di un accordo attuativo nell'ottobre 2023.

Per UniPg il premio è stato ritirato dal direttore generale dell'Università, Anna Vivolo.

All'iniziativa hanno aderito, oltre all'Ateneo di Perugia, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, l'Università degli Studi dell'Aquila, l'Università di Camerino, l'Università di Macerata, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Teramo, l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara e il Gran Sasso Science Institute.

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato - il commento del direttore generale dell'Università degli studi di Perugia -.

In un sistema che pone gli Atenei in costante comparazione e competizione, il progetto che ci vede coinvolti è la dimostrazione che cooperare e collaborare in sinergia è possibile. Crediamo fortemente nell'importanza cruciale della formazione continua del personale e della costruzione di un solido network professionale, elementi fondamentali per il successo e la crescita dell'Ateneo. La formazione del personale è un investimento strategico che non si esaurisce nel miglioramento delle competenze tecniche, ma rappresenta un impegno verso lo sviluppo professionale e personale dei dipendenti. Parallelamente alla formazione, la costruzione di un network professionale robusto è essenziale per qualsiasi organizzazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA