Ferdinandi e Cosmi insieme a Ponte San Giovanni

"È davvero emozionante condividere con Serse Cosmi questa bella iniziativa: sentirlo ed averlo al nostro fianco, in questa partita che mesi fa sembra avere un esito scontato, ha per tutti noi un grande valore": è quanto ha dichiarato la candidata sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi in apertura dell'incontro organizzato a Ponte San Giovanni (circa 1000 persone presenti) che ha visto protagonista il tema dello sport. Ospite d'onore Serse Cosmi. Evento moderato da Alessandro Riccini Ricci.

"Serse è un grande uomo, è un grande allenatore" ha sottolineato Ferdinandi.

"È la figura più importante dello sport perugino. E per noi lo sport è uno dei punti più qualificanti del nostro programma.

Lo sport è un diritto. Noi vogliamo che lo sport sia per tutti in una città di tutti. Lo sport anima la città e animerà Perugia".

"Perugia - ha proseguito, secondo quanto riferise una sua nota - è una città con grandi esperienze di sport agonistico e professionistico ma anche di base. Lo sport è innanzitutto rispetto dell'avversario, un valore che in questa campagna elettorale la destra sembra avere smarrito. È inclusione, salute, benessere, scuola, famiglie, educazione, lavoro e impianti".

"È quindi necessario - ha osservato - che Perugia si doti di una Consulta dello Sport, aperta non solo alle Federazioni sportive, ma anche alle associazioni sportive. Occorre riportare al centro del dibattito cittadino la socialità e la funzione che svolgono gli sportivi. Dai professionisti ai dilettanti, dai tecnici ai volontari".

"Unire sport, cultura, creatività, educazione - ha concluso - è la caratteristica innovativa di questo progetto. Vogliamo che sia una grande occasione di partecipazione per la città, di tutta la città e sia un'occasione di promozione di Perugia in italia e nel mondo. Come lo è stato già per il nostro programma elettorale l'idea di Perugia Capitale dello Sport vedrà un percorso di partecipazione e di condivisione di questa idea e di questo progetto".

"Qualche mese fa - ha ricordato Serse Cosmi - ero intervenuto per lanciare un appello perché tutti ci rimboccassimo le maniche per risollevare Perugia, una città per me sdraiata. Oggi posso dire che Vittoria Ferdinandi con la sua 'maratona' all'interno della città ha portato una scossa e un modo diverso di fare politica che ha acceso speranza ed ha generato entusiasmo come non se ne vedeva da anni. È per questo che voglio mettermi a disposizione della città (senza cercare assessorati o incarichi) per dare davvero un contributo a questa rinascita attraverso il progetto Perugia città dello sport e attraverso il sostegno a Vittoria Ferdinandi e alla sua squadra. Vorrei che anche attraverso questo contributo Perugia torni ad essere una città di serie A, una città che torna a giocare nella scena nazionale, che torni a fare squadra unendo ogni quartiere e frazione della città in un'unica partita".



