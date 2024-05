Regione adotta nuove tariffe per strutture per anziani

La Giunta regionale ha adottato le nuove tariffe per le strutture socio sanitarie extraospedaliere per anziani, disabili, psichiatria e dipendenze patologiche. "Un provvedimento atteso da molto tempo, che colloca l'Umbria all'avanguardia nel panorama nazionale, in quanto garantisce la sostenibilità economica del sistema aumentando al contempo gli standard di qualità e di sicurezza a vantaggio dei pazienti, delle famiglie e degli operatori del settore" sottolinea la Regione.

Le nuove tariffe - spiega Palazzo Donini in una nota - si inseriscono, infatti, nell'ambito di un percorso più ampio che, con il regolamento regionale 2/2022, ha profondamente riformato l'ambito dell'assistenza sociosanitaria: tutte le strutture autorizzate dovranno adeguarsi a nuovi e più avanzati requisiti miranti a una migliore presa in carico dei pazienti.

Per il calcolo delle tariffe è stato utilizzato il nuovo Ccnl delle cooperative sociali, considerato il più avanzato in termini di retribuzione dei lavoratori del settore, e ciò consentirà alle strutture di sostenere i maggiori oneri necessari per valorizzare gli operatori del settore che quotidianamente garantiscono la sanità territoriale residenziale e semiresidenziale. Un lavoro complesso e articolato che ha portato alla definizione delle tariffe per ben 35 tipologie di strutture sociosanitarie, che saranno applicate in tre diversi step (2024, primo gennaio 2025 e primo gennaio 2026) e che prevede anche l'individuazione di un limite base e uno massimo per ciascuna tariffa.

Le tariffe sono state definite dopo avere sentito i portatori d'interesse ed entreranno in vigore con la firma di un accordo tra la Regione e le organizzazioni regionali rappresentanti degli enti gestori delle strutture sociosanitarie.

"Si conclude così un percorso atteso da oltre 10 anni, con il raggiungimento di un obiettivo fondamentale per il settore socio sanitario regionale" evidenzia ancora la Regione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA