Quatraccioni nuovo responsabile di Assoturismo Confesercenti

Roberto Quatraccioni è il nuovo responsabile di Assoturismo Confesercenti Umbria. E' stato nominato all'unanimità dalla segreteria regionale riunitasi a Terni.

"Un settore fondamentale dell'economia regionale quello del turismo che ha richiesto da parte di Confesercenti Umbria la copertura di una casella fondamentale nella propria organizzazione. Tra i promotori della nuova Confesercenti Umbria, salutiamo con grande piacere la sua disponibilità a ricoprire questo ruolo strategico. Così da garantire la necessaria coninuità della nostra presenza in tutti i tavoli istituzionali" ha dichiarato il segretario regionale Giuliano Granocchia.

Confesercenti ricorda che da molti anni Roberto Quatraccioni si occupa di progetti di sviluppo turistico a livello nazionale ed internazionale per imprese ed enti pubblici, "contribuendo in modo significativo alla crescita del settore". "La sua visione per lo sviluppo del turismo - viene spiegato - è chiara ed è basata su sei pilastri fondamentali, ben conscio che il settore gioca un aspetto vitale per l'economia e lo sviluppo dell'Umbria".



