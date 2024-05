Prisco, Capaci diede Paese determinato a sconfiggere mafia

"A 32 anni dalla strage di Capaci che sconvolse l'Italia è importante ricordare quegli eroi che con il loro sacrificio ci consegnarono una Nazione determinata a sconfiggere la mafia assassina, la mafia che uccide donne e uomini, deprime, distrugge, impoverisce e che dobbiamo a contrastare con ogni mezzo": è quanto afferma il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. "In quel pomeriggio del 23 maggio 1992 l'Italia sotto shock ha incontrato da vicino la barbarie e da allora ha imparato che c'è bisogno di ribellarsi alla criminalità" aggiunge.

"L'esempio di coraggio ed onestà di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta della Quarto Savona 15 Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo, restano da ispirazione per tutti noi, a presidio della legalità e come esempio da trasmettere alle nuove generazioni" conclude Prisco.



