Da sindaca Assisi 'indescrivibile gioia' per Acutis

La sindaca di Assisi Stefania Proietti esprime "una grandissima e indescrivibile gioia per la rivelazione del miracolo compiuto per intercessione del beato Carlo Acutis, miracolo riconosciuto da Papa Francesco che conduce il giovane verso la canonizzazione".

La sindaca ha partecipato, nella chiesa di Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione, dove è la tomba di Carlo Acutis, all'annuncio ufficiale del miracolo, insieme ai genitori del ragazzo e a tantissimi pellegrini arrivati da ogni Paese del mondo.

L'amministrazione comunale, a nome dei cittadini e delle cittadine, sottolinea "l'importanza dell'evento di portata storica per Assisi che presto potrà vantare e felicitarsi per un altro, giovanissimo, santo".



