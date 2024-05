Assessore Fioroni convocherà il tavolo dell'automotive

L'assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni annuncia la convocazione delle parti sociali "immediatamente dopo le elezioni europee per il tavolo dell'automotive". Lo fa con un video su Instragram.

"Dopo le elezioni europee sarà molto importante riconvocare il tavolo regionale sull'automotive con le parti sociali, le associazioni datoriali e quelle sindacali per cominciare a programmare il futuro dell'Umbria" afferma Fioroni. Che ha parlato di "riconversione di un settore importante". "Cercando di capire - ha aggiunto - quali elementi di specializzazione favorire o in alcuni casi come favorire la transizione di alcune tecnologie verso altri settori. Sarà importante farlo con i nuovi parlamentari eletti in modo da porte portare le istanze della nostra regione che fa parte dell'allianz automotive, un'alleanza importante a livello europeo proprio fa regioni che hanno distretti dell'automotive".



