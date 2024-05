Ad Assisi gli otto viaggiatori con disabilità

Sono arrivati ad Assisi in sedia a rotelle, bicicletta o in tandem per promuovere i temi dell'inclusione, del turismo lento e del pellegrinaggio accessibile, otto viaggiatori con disabilità che hanno fatto tappa nella città in un percorso sui passi di San Francesco che li porterà fino a Roma, dove incontreranno il Papa in udienza.

Il gruppo - dieci persone provenienti da tutta Italia, di cui sei con esigenze di mobilità e due ipovedenti - è stato accolto da una delegazione del Comune, che ha sostenuto l'iniziativa in collaborazione con Federalberghi Umbria.

Il viaggio è itinerante con undici tappe fra Marche, Umbria e Lazio, con partenza da Ancona il 18 maggio scorso e arrivo il 29 nella capitale. L'obiettivo del percorso - promosso da Free Wheels, organizzazione di volontariato impegnata a diffondere il turismo lento per tutti, stimolando istituzioni e privati a rendere accessibili percorsi, strutture e servizi - è avvicinare all'esperienza del cammino anche le persone disabili e sensibilizzare la comunità a considerare la disabilità non un limite, ma una risorsa. L'idea dei viaggiatori - è detto in un comunicato dell'amministrazione di Assisi - è anche di valorizzare il territorio attraverso forme di pellegrinaggio inclusivo, in vista del Giubileo del 2025.



