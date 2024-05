Tardani firmerà Manifesto della comunicazione non ostile

Roberta Tardani, sindaca di Orvieto ricandidata, ha annunciato che sottoscriverà "senza alcun problema il Manifesto della comunicazione non ostile".

"Perché è stata la nostra condotta in questi anni e lo è in questi giorni, pur nei toni concitati che da sempre e dovunque contraddistinguono l'agone politico e soprattutto le campagne elettorali" spiega.

"Il confronto e la critica politica - sostiene Tardani in una nota - possono essere duri e aspri, la satira può essere molto pungente, ma il rispetto dell'avversario, in primis sul piano personale, non deve mai mancare. Abbiamo l'esperienza e le spalle robuste per conoscere e accettare le regole del gioco, anche quelle più rudi, ma comprendiamo e condividiamo l'amara sorpresa di chi si avvicina per la prima volta a questa 'partita' poiché la violenza verbale di questi mesi ha avuto ultimamente una provocatoria e ormai inaccettabile escalation".





