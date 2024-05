Più inclusive con i turisti le Infiorate di Spello 2024

La possibilità, per turisti e visitatori, di contribuire in maniera più inclusiva alla realizzazione delle opere floreali insieme ai maestri infioratori è una delle principali novità delle Infiorate di Spello 2024. Ma non solo, vista anche la partecipazione speciale di una delegazione in forza al Comando regionale Umbria della guardia di finanza per celebrare i 250 anni dalla fondazione del Corpo, oltre che i corsi di cucina floreale con degustazione insieme allo chef Roberto Sebastianelli.

A Spello le artistiche Infiorate del Corpus Domini torneranno quindi a regalare emozioni nel fine settimana dell'1 e 2 giugno, con un programma di iniziative che è stato presentato nel Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia, con la partecipazione della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, dell'assessore ai grandi eventi del Comune di Spello Guglielmo Sorci, del comandante regionale Umbria della guardia di finanza, generale Alberto Reda, e di Giuliano Torti e Carla Ballarani, rispettivamente presidente e vicepresidente associazione "Le Infiorate di Spello".

"Un evento che è patrimonio della città ma anche eccellenza di tutta l'Umbria, perché tra i più noti e significativi della nostra regione che attrae pubblico da tutta Italia e anche da oltre i confini nazionali" ha sottolineato Tesei. "Il turismo - ha aggiunto - è per noi un settore estremamente importante e questa manifestazione contribuisce alla promozione del nostro magnifico territorio".

Quella di Spello è una delle infiorate più estese, con oltre 1.500 metri quadri di tappeti e rappresentazioni floreali, tra le principali vie e vicoli del borgo umbro. Tre i mesi dedicati alla raccolta di un milione e mezzo di fiori di 65 specie e 90 tonalità di colore. Dalle 12 alle 14, invece, le ore consecutive di lavoro da parte degli infioratori che depongono centinaia di milioni di petali sul manto stradale.

Quest'anno, inoltre, saranno presenti anche degli ospiti d'eccezione nella veste inedita di infioratori: per le celebrazioni del 250/o anniversario di fondazione della guardia di finanza, nella "notte dei fiori" una delegazione in forza al comando regionale Umbria si cimenterà nell'arte dell'infiorare, coadiuvata da esperti infioratori, con due tappeti floreali.

E a proposito di infioratori speciali, l'infiorata dei turisti si trasforma e diventa "più emozionante e al tempo stesso più impegnativa" hanno spiegato gli organizzatori. "Chi vorrà vivere da protagonista la magia delle infiorate - è stato detto - potrà contribuire a realizzare un vero tappeto o un quadro floreale all'interno degli stessi gruppi infioratori iscritti alla 61/a edizione del concorso".



