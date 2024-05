L'Umbria non registra carenze di pediatri di libera scelta secondo quanto emerge da un'analisi della fondazione Gimbe. Che si concentra, tra l'altro, sulle fasce d'età e sul massimale degli assistiti.

Secondo Gimbe, ipotizzando una media di 800 assistiti al primo gennaio 2023, non si registra una carenza di pediatri di libera scelta ed entro il 2026, 32 di loro raggiungeranno l'età di pensionamento di 70 anni.

Il numero medio di assistiti per pediatra di libera scelta è pari a 795, sotto alla media nazionale (898).



