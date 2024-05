Giudici brasiliani in visita alla procura generale di Perugia

Proseguono gli incontri con i magistrati di Paesi extraeuropei inseriti nell'ambito dell'ormai consolidato rapporto di collaborazione instaurato tra la Procura generale di Perugia e l'Università degli studi. È di questa mattina la visita agli Uffici di piazza Matteotti di una delegazione di giudici provenienti dal Brasile, accompagnati dal professor Carlo Fiorio, docente di diritto processuale penale alla facoltà di Giurisprudenza.

I giudici brasiliani sono stati ricevuti dal procuratore generale Sergio Sottani, si legge in una sua nota. Tema dell'incontro, un confronto tra i diversi ordinamenti giudiziari, le attuali riforme e innovazioni che investono la giustizia italiana, come la separazione delle carriere e i nuovi criteri sulle assunzioni di magistrati, la riforma del processo penale, le innovazioni tecnologiche e le problematiche legate all'intelligenza artificiale, temi questi ultimi che interessano da tempo anche il settore giustizia.

La delegazione, successivamente, ha preso parte all'udienza penale che si è tenuta presso l'aula Goretti, dopo un saluto alla presidente facente funzioni della Corte d'appello Claudia Matteini.

L'iniziativa fa seguito alla visita risalente al marzo dell'anno scorso sempre di una delegazione dal Brasile, in particolare dallo Stato di Santa Catarina, oltre agli incontri con rappresentanze di magistrati provenienti da Messico, Mozambico e Albania che si sono tenuti a partire dal 2022, sulla base di un protocollo d'intesa siglato nel 2021 tra la procura generale, la Corte d'appello e l'Università di Perugia che prevede numerosi progetti condivisi, collaborazioni scientifiche e organizzazione di eventi.



