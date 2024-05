Forza Italia, grande soddisfazione per assoluzione Alemanno

Forza Italia Umbria esprime "grande soddisfazione umana prima che politica per l'assoluzione di Nico Alemanno". "La sua vicenda dimostra - sostiene in una nota - come le normative eccessivamente rigide e non basate su un giudicato di una sentenza creino solo instabilità politica, danno alle comunità e profonde ingiustizie. Siamo sempre stati garantisti non perchè sia una scelta politica o, peggio ancora, ideologica, ma perchè crediamo nella verità.

Abbracciamo Nico Alemanno anche per tutte le sofferenze che ha dovuto subire fino ad oggi, convinti che il coraggio che lo ha assistito fino ad ora lo continuerà a guidare nei prossimi appuntamenti".



