Dall'Ast 'gratitudine' agli inquirenti per indagine rifiuti

Acciai speciali Terni esprime "soddisfazione e gratitudine" agli inquirenti per l'esito dell'indagine su un presunto traffico illecito di rifiuti che vede l'azienda come parte offesa.

"L'inchiesta ha avuto origine nel 2018 su segnalazione di Acciai speciali Terni - si ricorda in una sua nota - che ha prontamente individuato anomalie nelle operazioni di controllo e verifica del rottame consegnatole da un fornitore e ha, di conseguenza, informato le autorità inquirenti chiedendo il loro intervento. Acciai speciali Terni, durante tutta la lunga fase di indagine preliminare, ha costantemente collaborato con gli inquirenti e le forze dell'ordine fornendo loro il relativo fattivo supporto. L'Azienda ribadisce e conferma il proprio inflessibile impegno nel rispettare ed esigere la rigorosa osservanza della legge e delle disposizioni del proprio codice etico e di condotta".



